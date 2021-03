Socialdemokraterne Lene Bang (tv.) og Matilde Powers (th.) glæder sig over målretning af kommunale plejehjem til særlige grupper af ældre.

3 mio. kr. skal hjælpe ældre videre

Furesø - 03. marts 2021 kl. 09:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har nu fordelt en ekstra pulje på 3 millioner kroner årligt, der skal komme borgere med særlige omsorgsbehov på plejehjem til gode.

Borgernes stigende gennemsnitsalder stiller nye og vidt forskellige individuelle krav til kommunens tilbud på ældreområdet. Det har man i Furesø Kommune reageret på ved at oprette en pulje på 3 mio. kr årligt til formålet.

- Det, vi har set er, at vi kan have borgere, der har brug for at modtage et grundigere udredningsforløb, før der tages stilling til om borgerens behov kan dækkes derhjemme eller der skal et andet tilbud til. Her er ofte brug for mere tid og tættere udredning, inden der tages en beslutning om, hvordan borgerens behov kan imødekommes bedst muligt med de rette tilbud, forklarer udvalgsformand Matilde Powers (S).

Udvalget har valgt at målrette de 3 mio. kr til

- Udredning på Rehabiliteringscentret eller i hjemmet, der skal sikre en god overgang til mere hjælp eller en ny bolig

- Plejehjem målrettet de borgere, der i deres demens, har brug for et særligt tilbud, og plejehjem målrettet borgere, der er kognitivt velfungerende

- Pulje til kommunens plejehjem til en særlig indsats for borgere i en overgangsperiode, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

Boligbehov

I udredningsforløbet skal der bl.a. tages stilling til borgerens fremtidige boligbehov, og om det kan dækkes i eget hjem eller med en plejebolig. Det kan også vise sig, at borgerens situation gør, at der er brug for en særlig indsats i overgangen fra hjem til plejehjem. Det kan fx være at der i en kort periode skal være ekstra ressourcer omkring borgeren med særlig viden om borgerens tilstand og behov.

- I udvalget har vi prioritereret, at borgeren får tilknyttet en kontaktperson i en svær tid - en person, der har overblik og viden om borgerens situation, og som kan sikre en smidig og omsorgsfuld overgang til den bolig, der egner sig til borgeren, tilføjer Matilde Powers.

Endelig er en million fra puljen målrettet Plejehjemmet Solbjerghaven, som med sin størrelse og indretning er et godt sted at bo for borgere, der er særligt udfordret i deres demens. Samtidig hermed målretter kommunen en af boenhederne på Plejehjem Lillevang til borgere, der ikke er kognitivt udfordrede, og som derfor kan have glæde af det fællesskab, som kan udfoldes ved at bo sammen og lave aktiviteter sammen i dagligdagen.

Socialdemokraten Lene Bang glæder sig over beslutningen.

- Der er brug for meget forskellige tilbud til borgere, der skal bo i en plejehjemsbolig. Derfor er det med virkelig stor glæde, at vi nu har besluttet, at vi målretter en af boklyngerne på Plejehjemmet Lillevang i Farum til borgere der ikke har demens. De kan have stor gavn af hinanden og skabe et særligt fællesskab, siger Lene Bang og fortsætter:

- Ligesom det er glædeligt, at vi målretter plejehjemmet Solbjerghaven til borgere med særligt store udfordringer i deres demens.

Det her er endnu en beslutning der bidrager til et bedre og bedre ældreliv, lyder det fra Lene Bang.