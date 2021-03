28-årig sigtet for at sidde bag rattet

En 28-årig mandlig bilist fra Måløv blev onsdag aften standset og kontrolleret af politiet. Det skete kl. 21.15 på Kollekollevej i krydset ved Skovløbervangen. Det viste sig, at manden var frakendt retten til at køre bil, og at frakendelsesperioden ikke var udløbet. Han blev derfor sigtet for alligevel at sidde bag rattet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv