27-årig sigtet for narkokørsel

112 En 27-årig mand fra Farum ved Bybækterrasserne blev mandag den 9. november sigtet for narkokørsel. En patrulje standsede kl.17.28 den 27-årige, og her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Der afventer nu svar på en blodprøve, der skal fastlå de præcise omstændigheder af narkopåvirkningen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv