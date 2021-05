Artiklen: 27-årig mand sigtet for narkokørsel

112 En patrulje standsede mandag aften kl.20 en 27-årig mandlig bilist fra Værløse. Det skete på Kollekollevej, hvor manden blev anholdt og sigtet for narkokørsel, da han formentlig havde kørt bil underpåvirkning af euforiserende stoffer. Han blev også sigtet for at køre bil, selv om han havde fået frakendt førerretten.