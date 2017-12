26-årig sigtet for tyveri og indtrængen

En 26-årig mand blev lørdag aften anholdt i forbindelse med anmeldelse om et indbrud i Værløse. Her stoppede betjente fra Nordsjællands Politi ham på Vesterbo Vænge. Forud var politiet blev tilkaldt til et muligt indbrud. Da den 26-årige er kendt for lignende forhold og havde en del kontanter på sig og ikke kunne redegøre for, hvor pengene stammede fra, valgte politiet at anholde ham.