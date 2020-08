24 timer på hjul for hjertesagen

Næste weekend vil 41 cykelryttere køre i 24 timer på Flyvestation Værløse til fordel for hjertesagen

Kom og hep, når 41 cykelryttere deltager i Hjertetouren på Flyvestation Værløse for at samle penge til Hjerteforeningens og Børnehjertefondens arbejde for et liv uden hjertesygdom. Skuespiller og Hjerteforeningens ambassadør Jesper Asholt cykler med

Hjertetouren er et velgørenhedsarrangement, som skydes i gang af tidligere professionel cykelrytter Bo Hamburger kl. 15 lørdag den 29. august, hvorefter rytterne kaster sig ud i et døgn på hjul på den 5,1 km lange start- og landingsbane. Hjerteforeningens ambassadør skuespiller Jesper Asholt cykler med de sidste timer af løbet søndag 30. august, inden han kl. 15 uddeler velfortjente medaljer til alle rytterne.

Sidste år indsamlede Hjertetouren 221.068 kr., hvoraf en del af beløbet siden er gået til en ud af to nye hjertestartere til Flyvestation Værløse. Det glæder adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft:

- En hjertestarter bringer tryghed og sikkerhed til et område, fordi den øger sandsynligheden for at overleve et hjertestop, siger Anne Kaltoft.

Over 700.000 kr. indsamlet

Det er Thomas Christensen-Degn og hans kone, Charlotte, som startede Hjertetouren som en frivillig forening i 2015 med det formål at indsamle penge til at understøtte Hjerteforeningens og Børnehjertefonden arbejde. Baggrunden var Thomas Christensen-Degns fars hjertesygdom og efterfølgende død året inden, og i sommeren 2015 cyklede Thomas Christensen-Degn sin første Hjertetouren, som indsamlede over 100.000 kr. til hjertesagen.