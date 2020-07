23-årig bag tremmer efter knivstikkeri

Lørdag aften cirka klokken 18.37 blev en 18-årig mand stukket ned med kniv ved en p-plads ved Ryetvej i Værløse, oplyser Nordsjællands Politi. Politiet kan ikke oplyse, hvor den 18-årige kommer fra. Han blev stukket lige under den ene lunge, og er uden for livsfare og uskrevet fra hospitalet. Ifølge TV2-Lorry var det først, da den 18-årige henvendte sig på hospitalet, at politiet blev involveret.