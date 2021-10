22-årig kvinde kørte bil påvirket og uden kørekort

112 En 22-årig kvindelig bilist fra Lyngby blev natten til tirsdag standset af politiet på Frederiksborgvej i Farum. Det skete kl. 2.00 og det viste sig, at hun ikke havde ret til at køre bil, og hun blev derfor sigtet for at gøre det alligevel. Derudover fik hun også narkometeret til at slå ud for både cannabis og amfetamin, og hun blev derfor også sigtet for narkokørsel. En blodprøve skal nu fastslå, hvor meget hun eventuelt var påvirket. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv