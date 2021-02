22-årig blev standset uden kørekort

112 En 22-årig mandlig bilist blev natten til torsdag standset af en patrulje på Kollekollevej i Værløse. Det viste sig, at manden ikke havde et gyldigt kørekort, da han tidligere var blevet frakendt førerretten. Han blev derfor sigtet for at køre bil uden ret til dette. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv