21 sten fortæller historien

Jonstrup - fra boplads til by. En historie hugget i sten.

Det er arbejdstitlen på et ambitiøst med deltagelse af Freja Ejendomme, Jonstrupsamlingen, Jonstrup 89 og Værløseegnens Historiske Forening. Hele herligheden forventes at åbne den 28. august, men allerede nu kan man se, hvordan arbejdet skrider frem på pladsen mellem Hangar 3 og Hangar 4.

Billedhugger Olav Johannisson arbejder jævnligt med at hugge motiverne frem i de store sten. Hver sten prydes af et symbol og et årstal.