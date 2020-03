En del af skolebørnene samles på Lyngholsmkolen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

21 Furesø-børn møder i skole på mandag

Furesø - 13. marts 2020 kl. 16:10

Kun 1 % af Furesøs 0-3. klasse-elever har brug for nødpasning. I Furesø samles børnene i mindre grupper på Lyngholmskolen, Lille Værløse Skole og Syvstjerneskolen. Imens fordeles 60 mindre børn på 6 af kommunens dagtilbud.

Frem til fredag morgen kunne Furesøs forældre bede om nødpasning til deres børn i skole og FFO. Men Furesøs forældre har taget regeringens opfordring til sig. De holder i stor udstrækning børnene hjemme eller har fundet andre pasningsmuligheder. Kun 21 børn ud af normalt 2000 mødes fra på mandag på tre af kommunens skoler.

Og det er godt for de børn, hvis forældre har brug for nødpasningen. Fx hvis de varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og ikke kan finde alternativ pasning i familiens netværk. Deres børn bliver trygt taget hånd om i gode rammer, og kommunen kan sende så mange medarbejdere hjem som muligt, for at begrænse smittespredning.

- Vi prioriterer, at de tilmeldte børn kan møde trygt op i nødpasningen. Derfor følger der minimum en voksen med fra de skoler, der ikke har fysisk nødpasning, dvs. Hareskov Skole, Solvangskolen, Stavnsholtskolen og Søndersøskolen, fortæller skolechef Per Christensen.

- Furesøs forældre har virkelig vist det samfundssind, som statsministeren efterspørger, og det er forbilledligt. Jeg kan dog forestille mig, at flere forældre pludselig får et behov for nødpasning. I det tilfælde skal de kontakte barnets skole direkte. På skolernes hjemmesider kan man se, hvornår de sidder klar ved telefonen, slutter Per Christensen.

På dagtilbudsområdet er der også god plads i garderoben, og det glæder dagtilbudschef Anna Fosdal:

- Vi har pt kun 60 børn fra Furesøs daginstitutioner, der har brug for at komme i dagpleje, vuggestue eller børnehave på mandag. Det er super godt gået af forældrene - og godt gået af de dygtige medarbejdere, der sørger for et pædagogisk tilbud i nødpasning til børnene de kommende uger".

De 60 børn fordeles i mindre grupper på Paletten (Farum), Farumsødal (Farum), Dalgården (Værløse), Birkedal (Værløse), Dagplejen i gæstehuset (Farum) og Humlehaven (specialdagtilbud i Farum).