Se billedserie Vi husker alle billederne fra dagligvarebutikkerne, der var støvsuget for varer lige efter nedlukningen i foråret. Her er det Lidl i Farum, hvor både mælk, kød og grønt pludselig var forsvundet fra hylderne. Foto: David Raccio

Send til din ven. X Artiklen: 2020: Året der gik i coronabilleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2020: Året der gik i coronabilleder

Furesø - 11. januar 2021 kl. 11:49 Af Louise Mørch Vilster, foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

tilbageblik Vi kan vist alle blive enige om, at 2020 har været et usædvanligt år, som har isoleret mange af os derhjemme, men som også har tvunget os til at tænke i nye baner.

Furesø Avis giver her et lille tilbageblik i billeder, der trods den store bekymring for covid-19 også viser glæde og lyspunkter.

Et par fik for eksempel en anderledes oplevelse, da de på grund af corona-restriktionerne blev viet i det fri ved kanten af Furesøen.

Og på plejehjemmene kom de store smil og bevægelser frem, da danser Elisabeth Dalsgaard tilbød at give de ældre en danselektion, da pandemien midlertidigt havde lukket hendes forretning ned.

Dronningens 80 års fødselsdag blev også behørigt fejret hos naboer på Kollekollevej, hvor de under nedlukningen oplevede at få et stærkere sammenhold, som forhåbentlig varer ved.