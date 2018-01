200 indkøbsvogne væk hver uge

En 10'er eller 20'er for en fri indkøbsvogn, og så er vejen banet for en lettere indkøbstur.

- Vi har masser af tanker til at løse det, men enten er systemerne ikke opfundet, eller også er det for dyrt et alternativ til at hente dem hjem, siger centerchef Kenneth Barenholdt.

Som et led i et innovationsprojekt har Furesø Kommunes 7. klasser derfor fået et oplæg til at finde på nye løsninger på problemet.

Det kunne eksempelvis være et elektronisk alternativ til den velkendte mønt. Farum Bytorv har fem supermarkeder, der hører under Coop, men her er der ingen planer om at ændre på systemet.