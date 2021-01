En 20-årig mand er sigtet for narkokørsel i Farum. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Artiklen: 20-årig sigtet for narkokørsel i Farum

En 20-årig mand fra Dragør er sigtet for at have kørt narkokørsel, efter han torsag aften blev standset på Jerbanevej i Farum. Manden, der er fra Dragør, blev standset klokken 22.17.