20-årig bestjålet i tog mens han sov

Han vågnede ved, at en 35-40 årig mand med østeuropæisk udseende rodede rundt omkring ham, men da den 20-årige togpassager konfronterede den fremmede mand for at få sin mobiltelefon tilbage, åbnede den mulige tyv sin rygsæk for at vise, at han ikke havde stjålet telefonen.