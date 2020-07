19-årig kvinde sigtet for spritkørsel

Natten til mandag forsøgte en 19-årig kvindelig bilist fra Herlev at lave en U-vending og mistede herredømmet over sin bil. Den manøvre gik helt glat for hende. Hun ramte en kantsten samt en hastighedstavle og endte i rabatten.

Nordsjællands Politi blev tilkaldt. Da en patrulje kom til stedet, blev hun vurderet spirituspåvirket, og et alkometer viste også, at hun formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte. Hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.