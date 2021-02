Se billedserie Jesper Dyhrberg ved rundkørslen i Jonstrup. Han har haft en tryg opvækst i byen, hvor de fleste unge kender hinanden. Foto: Allan Nørregaard

19-årig gymnasieelev er spidskandidat for SF

Jesper Dyhrberg har som formand været med til at sætte gang i et SF, der har ligget i dvale i flere år. Det er især opvæksten i trygge rammer i Jonstrup, som har stor indflydelse på hans politik

Det var en ung mand, der i 2019 overtog formandsposten hos SF i Furesø. Jesper Dyhrberg var på det tidspunkt kun 17 år og havde dermed ikke engang stemmeret. Det var alligevel ham, der blev valgt til at sætte gang i partiforeningen, der havde ligget stille i flere år. Nu stiller han op som spidskandidat for SF til kommunalvalget i efteråret.

"Efter kommunalvalget i 2017 år havde vi to år, hvor vi lå lidt i dvale. Men i 2019 kom vi op at køre med en ny bestyrelse, og jeg har nu brugt et år som formand. Det var meget nyt i starten, men jeg lærte hurtigt at stå fast på mine holdninger over for de voksne. Det har også været et hektisk år, men jeg tror, at det bliver endnu mere hektisk i år, for nu drejer det sig om kommunalvalget," siger han.

Opvokset i Jonstrup Jesper Dyhrberg fyldte for en måned siden 19 år og går til daglig i 2.g på Borupgaard Gymnasium i Ballerup. Han er opvokset i Jonstrup, hvor han stadig bor, og han er midterbarnet ud af tre søskende. Jesper Dyhrberg fortæller begejstret om sin opvækst i Jonstrup.

"Man er så tæt på København, men lige herude er der en lomme af total landsbystemning, og man er tæt på naturen. Som ung kender man de andre unge ret godt, og når jeg kigger tilbage på min barndom, har det været nogle virkelig dejlige og trygge rammer. Det har stor indflydelse på den politik, jeg gerne vil lave," siger han.

Jesper Dyhrberg bliver især bekymret, når han ser SFO-taksterne stige.

"Jeg har selv gået på Lille Værløse Skole, hvor der er folk med meget forskellige baggrunde. Derfor vil jeg gerne sørge for, at vi har skoler og SFO'er, der favner flere sociale klasser, og hvor toppen ikke stikker af til privatskoler," siger han.

Det optager ham også, at der er ordentlige minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så personalet kan følge med. Derudover står natur, miljø og klima højt på listen over mærkesager.

"Det bekymrer mig, når Fredningsnævnet må træde ind, for at kommunen ikke bygger store parkeringspladser på et naturområde. Det harmonerer ikke med, at vi skal være en grøn kommune," siger han med henvisning til kommunens ønske om at etablere over 500 parkeringspladser til FC Nordsjællands kampe på et fredet areal.

Vil ikke bare brokke sig SF røg ved kommunalvalget i 2013 ud af byrådet, og det lykkedes heller ikke i 2017 at få et sæde i kommunalbestyrelsen. Men Jesper Dyhrberg ser gode muligheder i valget til efteråret.

"Jeg håber og tror på, at vi kan få et mandat, så vi kan få foden indenfor. Og hvis vi får to, bliver jeg rigtig lykkelig," siger han.

Interessen for politik kommer ikke fra forældrene, som ifølge Jesper Dyhrberg aldrig har været medlem af et parti. De har dog altid bakket ham op, som da han i 7. klasse blev elevrådsformand på Lille Værløse Skole, og i 9. klasse blev han medlem af Furesøs Fælles Elevråd.

"Jeg tror, at meget af det bunder i, at hvis jeg går og brokker mig over hverdagen, så vil jeg gerne gøre noget ved det. Derfor har jeg en trang til at kaste mig ind i den arena. Når jeg kigger tilbage på det hele, har det virkelig været fedt og vildt lærerigt," siger han.

Det var i samme alder, at han meldte sig ind i ungdomspartiet SFU.

"Jeg havde en engelsklærer, som jeg gerne ville tale politik med hele tiden. Og til sidst spurgte hun, om jeg ikke kunne finde et parti at melde mig ind i. Dagen efter meldte jeg mig ind i SF," siger han og griner.

Derfor blev det SF Han var sikker på, at det skulle være et parti på venstrefløjen, og valget faldt på SF, da de er kendt for at være mere pragmatiske og mindre idealistiske. Det passer ham godt.

"Jeg er kompromissøgende og ser mig selv som en pragmatiker. Derfor kunne jeg bedre se mig selv hos SF end hos Enhedslisten eller Alternativet," siger han.

Som person er Jesper Dyhrberg ikke bange for at kaste sig ud i nye ting eller at fejle. Men det er ikke noget, han har lært i skolen, nærmere tværtimod.

"Jeg har haft nogle rigtig gode lærere, men nogle gange kan jeg godt tænke i gymnasiet, at vi snakker meget om evalueringer og præstationer. Måske vi også skal snakke om, hvem vi er som mennesker, for ellers kan det være svært at føle sig som et helt menneske. Det er noget, vi mangler lidt i skolerne, så vi husker at lære, at der er mere i verden end karakterer," mener han.

Unge og kommunalvalg Jesper Dyhberg kan sagtens mærke, at der blandt unge på hans alder er større interesse for, hvad der sker i Folketinget, end hvad der bliver besluttet i deres egen kommune. Han mener, at mange unge tænker meget idealistisk og for eksempel går meget op i klimaet.

"Hvis man skal gøre dem interesserede i kommunalpoltik, skal man vise dem, at det ikke bare handler om personfnidder og byggeplaner. Man skal for eksempel vise dem, at kampen om klimaet også kan tages kommunalt. Når man lægger kommunerne sammen, er det jo rigtig mange penge og beslutninger man kan flytte rundt på," siger han.

At skabe bedre forhold for de unge handler for ham ikke kun om at give dem flere steder at mødes, men også om at styrke den offentlige transport, så de har lettere ved at komme rundt.

"Jeg tror, at man skal kigge på, hvad de unge gerne vil have. For vil de overhovedet have et ungemiljø, eller vil de hellere have bedre offentlig transport, så de kan komme ind til København sent om aftenen," siger han og skynder sig at tilføje, at Ungehuset i Værløse har lavet nogle virkelig fede ting.

Jesper Dyrhbergs store opgave bliver nu at balancere livet som gymnasieelev med opstillingen som spidskandidat. Men efter et år som formand har han vænnet sig til at prioritere sin tid.

"Nu er jeg kommet ind i en god rytme, så jeg er ikke så udfordret af det længere. Men nogle gange har jeg måtte tage tidligt hjem fra fester, fordi jeg skulle op til landsmøde dagen efter. Men mine venner forstår mig, og de bakker mig meget op," siger han.