16-årig med promille på 1,3 kørte galt i mors bil

- Føreren af bilen havde en alkoholpromille på 1,3 og vil derfor blive sigtet for spirituskørsel. Derudover skal vi nu undersøge, om føreren havde brugsstjålet bilen, der tilhørte førerens mor. Alternativt vil den, der overlod nøglerne til føreren blive sigtet for at gøre det til en person uden førerret, siger vagtchefen.