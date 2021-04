16-årig dreng sad bag rattet

En kun 16-årig dreng kørte tirsdag ved 18.30-tiden ned af Mosevangsvej i Farum.

Her blev han stoppet af politiet og sigtet for at køre bil uden førerret.

Derudover blev et af drengens familiemedlemmer sigtet for at have overladt bilen til den 16-årige. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv