15-årige Astrid skriver om at være ung under corona

Det blev Astrid Buch Leander fra Værløse, der løb med førstepræmien i avisens skrivekonkurrence for unge. Hun forsøger i klummen at sætte fokus på det positive ved coronanedlukningen

20. marts 2021

Det var midt i en samfundsfagstime online, at 15-årige Astrid Buch Leander så mailen om, at hun har vundet Furesø Avis klummekonkurrence for unge.

I konkurrencen skulle de unge skrive om, hvordan det er at være ung under coronanedlukningen.

Glad og overrasket "Jeg blev glad og lidt overrasket, fordi det også var muligt for unge op til 24 år at deltage i konkurrencen," siger hun.

Det er dog ikke fremmed for Astrid Buch Leander at vinde en skrivekonkurrence, da hun som 13-årig vandt en landsdækkende novellekonkurrence, hvor 1400 børn i alderen 9-14 år deltog. Derudover var hun sidste år nomineret til Furesøs Talentpris for unge for sit talent for at skrive. Prisen gik dog til golftalentet Alberte Thuesen.

Astrid Buch Leander går til daglig i 9. klasse på Søndersøskolen i Værløse, og hun synes, at det var en spændende udfordring at skrive en klumme, som hun ikke havde prøvet før.

"Det var meget rart at sætte ord på min hverdag, og hvordan jeg har det med hele krisen. Det gav en slags klarhed," fortæller hun.

En stærk generation Astrid Buch Leander har i klummen især lagt vægt på at komme med et positivt budskab, og hum opfordrer sine jævnaldrende til at se spritflasken som halvt fyldt i stedet for halvt tom.

"Jeg syntes, at det var vigtigt med et mere positivt budskab. Der er mange, som fremhæver den unge generation som svag, men jeg ser os som en stærk generation. Jeg tror på, at vi kan komme igennem det," siger hun.

Hun savner ligesom de fleste andre unge sine klassekammerater og fritidsaktiviteter, og hun glæder sig især til at komme ud at rejse igen.

"Jeg glæder mig til at komme ud at rejse og opleve andre kulturer. Det første sted, jeg har lyst til at rejse hen, er til Frankrig, da jeg elsker landet," siger hun.

Lige nu har Astrid Buch Leander dog travlt med lektierne, da hun som 9.klasseselev skal afslutte folkeskolen. Efter sommerferien er planen at starte på gymnasiet.