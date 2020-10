15-årig nægtede at udlevere mobil og fik ødelagt sin cykel

112 En 15-årig ung mand fra Værløse var natten til søndag udsat for en ubehagelig oplevelse. Den 15-årige kom cyklende ad Læssevej ved 1-tiden om natten, da han ud for Cantinos Pizzaria blev antastet af fem mænd, der var iført sorte mundbind. De fem mænd fik med truende adfærd den 15-årige til at hoppe af sin cykel, og han blev bedt om at udlevere sin mobiltelefon.

Da han nægtede at udlevere den, tog en af mændene cyklen fra ham, og kørte lidt rundt på den. Derefter blev den smidt på jorden, og alle fem personer hoppede på cyklen, så den blev ødelagt. Bagefter forsvandt de fem personer i en ukendt retning, oplyser Nordsjællands Politi på døgnrapporten. lmv