Se billedserie Den indvendige gård skal fremover danne rammen om mange hyggelige stunder for beboerne i botilbuddet på Syvstjerne Vænge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 143,8 graders botilbud er klar til indflytning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

143,8 graders botilbud er klar til indflytning

Furesø - 26. november 2020 kl. 06:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Syvstjernen er et af Værløses ældste kvarterer. Her havde man i sin tid sit eget trinbræt ved Slangerupbanen. Nu har kvarteret igen fået en markant profil. For den gamle børnehave på hjørnet af Syvstjerne Vænge og Syvstjernehusene er revet ned for at give plads til et nybygget botilbud for voksne med fysiske eller psykiske problemer.

Tirsdag morgen samledes en lille udvalgt skare for at se borgmester Ole Bondo Christensen (S) klippe den ceremonielle røde snor til huset over.

Den 1. december rykker de første to beboere ind i det trekantede hus. Med tiden skal antallet af beboere op på otte.

- Det er følelsen af, at der er en lækker lejlighed til dem, men samtidig er der kort afstand til fællesskabet, forklarer Matilde Powers.

Socialdemokraten blev udnævnt til formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv efter valget i 2017. Som noget af det første satte hun gang i opførelsen af botilbud i Furesø Kommune.

- Det har betydning, for det er midlertidige botilbud for mennesker, som har brug for hjælp til at komme tilbage til deres eget hjem, forklarer Matilde Powers

Furesø har 160 borgere boende i botilbud udenfor kommunen.

Med botilbuddet på Syvstjerne Vænge er der taget hul på arbejdet med at sikre Furesøs egne borgere lokale tilbud.

- Pointen er at mange gerne vil blive boende lokalt. Typisk har man familie i området. Vi har ikke haft ret mange botilbud tidligere, derfor er det dejligt, at der kommer en større palette af tilbud, fortæller Matilde Powers.

Bygningen er tegnet af Arkitekterne Juul og Hansen og opført af Jakobsen Huse. De mangle vinkler har været en udfordring. Fx. er tagrenderne skåret i en vinkel på præcis 143.8 grader. Men det har været besværet værd. Bygningen er særdeles nydelig og rummer otte små lejligheder, personalefaciliteter og et køkken. Ikke mindst den indre gårdterrasse vil blive brugt flittigt.

- Det er en af ideerne, at beboerne kan sidde sammen i den indre gård i fred og ro. Der vil være tale om mennesker med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er lige fra svære fysiske handicap til mennesker, som i en periode har brug for hjælp til at komme sig over en depression, angst eller stress, siger Matilde Powers.

Furesø Kommune fortsætter strategien med at opføre botilbud i kommunen. Dog er planer om botilbud i Hareskovhvile på Værløse Bymidte samt på Tibbevangen i Hareskovby droppet af rent praktiske årsager. Til gengæld er to seperate botilbud ved Søndersøskolen på vej igennem systemet.

- Vi kommer til at bruge samme model for de to kommende botilbud ved Søndersøskolen, siger Matilde Powers.

Projektet på Syvstjerne Vænge blev indledningsvis mødt med en del ængstelse af naboerne, og der forestår en del arbejde med at integrere botilbuddet i området, men allerede få timer efter indvielsen blev der holdt åbent hus for naboerne.

mikkel