Se billedserie Hoods on Ski skal give flere unge fra sociale boligbyggerier en indgangsvinkel til vinterlivets glæder.

Send til din ven. X Artiklen: 14 unge tager vinterlivets glæder med hjem til vennerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

14 unge tager vinterlivets glæder med hjem til vennerne

Furesø - 24. april 2019 kl. 12:33 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forsøg på at bringe vinterlivets glæder tæt ind på livet af unge med anden etnisk herkomst end dansk sendte DGI i påskeferien 14 unge afsted til Åre.

Det er en del af projektet Hoods on Ski, som har til formål at introducere dansk vinterudeliv for etniske minoritetsbørn. Idrætsgrenen ski bruges som værktøj til at opnå målet.

- Det er notorisk, at den målgruppe holder sig indendørs i vinterhalvåret og derfor afskærer sig fra en vigtig del af dansk kultur, foreningsliv og fællesskab, forklarer Peter Bennett fra DGI, der sammen med skiklubben Hareskoven og SSP Furesø kommune har fået projektet stablet på benene.

De unge var alle nybegyndere og fik undervisning om formiddagen, og teoretisk mentorundervisning om eftermiddagen.

- Det var hårdt, og de første dage lå vi mere ned end at stå op, siger 16-årige Muhammed Ali Ari.

Skiklubben Hareskovens fire medfølgende instruktører fik dog lært dem alle at stå på ski. Og DGIs mentorunderviser fik arbejdet med de unge, så de er klar til at bruge deres ski- og vinterudelivs evner til at få begejstret andre minoritets etniske danske børn.

- Vi har fået en oplevelse for livet med denne tur, og glæder mig til at komme hjem og fortælle mine andre venner, hvor sjovt det er at være ude i sneen og hvor godt et fællesskab man får, når man tager på ski, fortæller 16-årige Muhammed Ali Ari. Så snart den nye skibakke i København, CopenHill, åbner, er det meningen, at de 14 skimentorer skal arrangere en tur derhen for andre unge og forældre fra boligområderne i Farum og Værløse.

Men først til næste vinter vil det vise sig om projektet har haft den ønskede effekt.

- Den sande lakmusprøve på projektets succes bliver til næste skisæson til vinter, når vi forhåbentlig ser mange af skimentorerne tage med på Skiklubben Hareskovens fredagsture til Vallåsen og rejse med på deres ture til Åre og andre alpine destinationer, siger Peter Bennett, der sammen med leder Anne Gram fra Skiklubben Hareskoven var med på turen sammen med fire af skiklubbens garvede skiinstruktører.

- Jeg håber så meget, at man kan gøre noget lignende næste år. Nu hvor jeg er blevet skimentor, så har jeg masser af råd og vejledning, som jeg kan give videre til andre børn med etnisk baggrund, forklarer Adile Delal Ûcler og bakkes op af Muhamed Ali Ari.

- Jeg skal helt sikkert afsted på skiferie næste år. Men vi skal lige have sparet sammen først.

Projektet er støtte af DIF & DGIs foreningspulje samt midler fra Furesø kommune og en gadeplans indsats fra SSP Furesø kommune.

- Minoritets etniske danske børn har ingen kultur eller tradition for at dyrke det danske vinterudeliv. Det betyder, at de afskærer sig selv fra oplevelser og dansk kultur i en stor del af året. Det er noget, Hoods on Ski gør op med, så integrationen, idræt og bevægelse også kan foregå i vinterhalvåret. Jeg håber vi kan gentage succesen igen næste år, siger Khalil Ahmed, SSP-leder i Furesø kommune.