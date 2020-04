13-årige Caroline på U17landsholdet

- Jeg er rigtig stolt og synes det super fedt at være en del af dette landshold med så mange dygtige gymnaster og landsholdstrænere. Jeg har allerede fået en masse spændende og lærerige oplevelser med mig. Jeg håber og drømmer om at gå hele vejen til EM i oktober, lyder det fra Caroline Lyngberg. Efter tre udtagelsesrunder er 37 piger fortsat med til en plads på ungdomslandsholdet, hvor man kan være op til 17 år. Der bliver udtaget 24 til EM.

Jeg elsker at lave gymnastik og bruger det meste af min fritid på TeamGym i Farum Gymnastikforening. Jeg er en del af juniorpige og -mix holdet, og derudover er jeg træner for vores micropiger. Jeg synes det er mega fedt at være en del af TeamGym Farum - alle træningerne, konkurrencerne og det fantastiske fællesskab motiverer mig hver eneste dag til at træne gymnastik, fortæller Caroline Lyngberg, som naturligvis er stødt på udfordringer i forbindelse med corona-nedlukningen.