13-årig truede mand med kniv: Det skulle han ikke have gjort

112 En 13-årig dreng skulle have tænkt sig bedre om, før han forsøgte at begå røveri mod en 35-årig mand fra Værløse. Det skete mandag aften kl.20.16 på Hareskovhvilevej, hvor den 13-årige truede manden med en kniv, for at få ham til at aflevere sine penge.

Det afviste manden dog pure, og i stedet løb han efter gerningsmanden, som stak af fra stedet. Den 35-årige tabte gerningsmanden af syne, men en patrulje anholdt godt 20 minutter senere den 13-årige og sigtede ham for røveri. Herefter han blev taget med på politigården til yderligere afhøring. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv