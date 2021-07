Se billedserie Sådan ser en skitse for lejlighederne ud. De skal bygges af ejendomsinvesteringsselskabet DADES i samarbejde med Sophienberg Gruppen. Illustration: Furesø Kommune

100 nye lejeboliger skyder op i Farum over de næste par år

Kommunen har indgået kontrakter med to købere, som vil bygge lejligheder og rækkehuse centralt i Farum

Furesø - 08. juli 2021 kl. 15:02 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Farum bliver om to år over 100 lejeboliger rigere fordelt på omkring 90 lejligheder og 13 rækkehuse. Furesø Kommune har netop indgået købskontrakter med to købere af Frederiksborgvej 3-5 til en samlet pris på 28,4 millioner kroner.

Det er Sophienberg Grupppen, der har købt grunden på på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor der skal opføres lejligheder, mens Forza Holding og GVL Holding har købt byggefeltet med den gamle, trelængede skolebygning og tidligere rådhus, som skal bygges om til rækkehuse.

Både lejligheder og rækkehuse forventes at blive lejeboliger, og lejlighederne bliver mellem 65-95 kvadratmeter. Sophienberg Gruppen opfører dem i samarbejde med ejendomsudvikleren DADES, der bliver bygherre, og som allerede ejer Farum Bytorv.

"Jeg er virkelig glad for, at vi har fundet to købere, som kan løfte vores ambitioner for ét af de mest centrale steder i Farum. Vi skal skabe den sammenhæng, vi mangler mellem de dejlige byrum og kulturtilbud, området byder på," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Nyt liv ved skolebygning Når det gælder rækkehusene skal de ombygges med respekt for de arkitektoniske værdier, og planen er, at området skal rumme aktiviteter for byens borgere, fortæller Allan Hansen fra GVL Holding i pressemeddelelsen.

"Vi er utrolig glade for at have fået denne mulighed. Der ligger en kæmpe mulighed for en forskønnelse af området, og yderligere lægger de udvendige arealer op til en klar forbedring af infrastrukturen mellem station, center og tunellen. Her kan der skabes masser af aktiviteter for alle Farums borgere. Det kan være mindre torve til ophold, petanquebane, sidde og spisekroge osv. En gennemgang der kan skabe liv og sammenhæng i området samt en god belysning om aftenen. Det luner jo altid, når man kan opføre eller ombygge en sådan perle i egen bopæls kommune," siger han.

Byggeriet af de nye boliger forventes at gå i gang i slutningen af 2021 og rækkehusene forventes at være klar til indflytning i slutningen af 2022, mens lejlighederne forventes at være klar til indflytning i midten af 2023.