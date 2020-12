10 hurtige tip: Det skal du vide, inden du vælger studieretning

1. Brug din mavefornemmelse Det vigtigste råd er, at du mærker efter, hvad du har lyst til at læse. Du skal ikke føle dig presset til at vælge en studieretning, der ikke lige i dig. Du kommer højst sandsynligt ikke til at gennemføre den.

Tænk over, hvad du er god til i dit liv? Hvad kan du lide at lave? Hvad er interessant for dig? Er du god til at organisere? Er du god til at få ting til at ske? Håndterer du nemt konflikter? Eller holder du altid hovedet koldt? Skriv gerne alt ned, så du kan få et overblik over dine styrker. Spørg gerne et par venner eller familie til råds.