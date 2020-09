Coronavirus i Furesø Kommune. Foto: Corona Borealis - stock.adobe.co

10 borgere i Furesø smittet med corona

Furesø - 07. september 2020 kl. 14:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: Smittetrykket stiger over det meste af landet - også i Furesø Kommune, hvor et udbrud er registreret på tre folkeskoler. Det får smittetallet til at stige til 24,5.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at smitten breder sig mere. I vores børnehaver, skoler og plejehjem har vi stadig stort fokus på hygiejne og rengøring. Samtidig gør vi alt for at passe på vores mest sårbare borgere på vores plejehjem og i hjemmeplejen, siger Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

- Vi fik beskeden om det nye smittetal fra Styrelsen for Patientsikkerhed her til eftermiddag, men de har endnu ikke nogle data og tiltag klar til os. Det betyder, at vi lige nu forbereder os på at kunne reagere, når vi får nærmere information. Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller os, hvem, der er smittet, og hvordan vi bedst håndterer situationen. Derefter melder vi tiltagene ud offentligt. Det er derfor for tidligt at sige, om det kommer til at påvirke plejehjemsbesøg, skoler eller andet.

På tre skoler er der pt. sendt fem klasser og nogle valgfagshold hjem pga. tre tilfælde af corona - 1 elev og 2 medarbejdere er smittet. På skolerne er der derfor allerede indsatser i gang.

- Vi ved, at det stærkeste våben mod corona er hygiejne og afstand. Vi opfordrer derfor stadig borgere til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de er ude i samfundet, siger Tine Gram.