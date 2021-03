Se billedserie Dot Hurvig (I grå jakke) fører an i morgengymnastikken, men alle byder ind.

1 års jubilæum for morgengruppen

Furesø - 17. marts 2021 kl. 18:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Tirsdag morgen samledes godt og vel 20 beboere i Højbovænge til morgengymnastik og sang. Denne morgen var en ganske særlig en af slagsen, for det var 1 årsdagen for gruppens første samling, som fandt sted i dagene efter coronavirussen for første gang lukkede det danske samfund ned.

Dot Hurvig fik idéen. Basalt flyttede hun sine vante Qigong-øvelser fra haven til den fælles plads mellem rækkehusene. Det havde en forbløffende effekt.

- Det er rigtigt, at jeg fik idéen, men det er vokset. Det er i den grad et fælles projekt, som alle bidrager til, siger Dot Hurvig.

Kort efter starten kom Tove Johansen med en nyskrevet sang, som gruppen sang i fællesskab. Siden da er der blevet sunget en sang hver morgen. Deltagernes skiftes til at vælge sang. Det er blevet til 146 forskellige i løbet af det første år.

- I en bebyggelse som Højbovænge har de enkelte huse det med at lukke sig om sig selv. Der har ikke tidligere været fælles aktiviteter. Nu er folk virkelig begyndt at snakke sammen. Det giver ikke mindst folk noget at stå ud af sengen for. Vi er som regel omkring 20. Vi får rørt os og sunget en sang, men vi får også grinet temmelig meget. Det må man egentlig ikke under corona, men vi står med 5-10 meters afstand, så det går nok, siger Dot Hurvig. som rigtig mange i Værløse kender som musikpædagog med tilknytning til musikskolen, hvor hun nåede at fejre 30 års jubilæum.

I efteråret modtog Dot Hurvig Furesø Kommunes Kulturpris, som i anledning af corona-nedlukningen var omdøbt til »Kultur på trods«.

- Det var nogle af deltagerne, som indstillede mig til prisen. Det var fantastisk. Jeg er meget beæret, siger Dot Hurvig.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) tog forbi Højbovænge tirsdag morgen for at deltage i aktiviteterne på 1 årsdagen.

- Det giver inspiration, fællesskab, lisvmod og struktur i dagligdagen. Højbovænges morgengruppe er en skøn blanding af det hele, siger Tine Hessner.

Tove Johansen havde i anledning af jubilæumsdagen komponeret et vers, som deltagerne i fællesskab sang. Efter sangen var der enighed om en ting.

- Vi aftalte, at vi synger jubilæumsåret igen om et år, når vi har 2 års jubilæum. For vi bliver ved, siger Dot Hurvig.

Jubilæumsverset Tænk så har vi jubilæum

Motioneret i et år

Lært en masse nye sange

Og fået meget længre hår!

Med vaccine, sol og forår

Venter os en herlig tid

Når vi passer på hinanden

Slipper vi nok for Covid!