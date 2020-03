Se billedserie Fra kulturhusleder til deltid. Og fra næste år er det helt slut. Zanne Jahn er stoppet som leder af Farum Kulturhus.Foto: Jens Berg Thomsen

Zanne har villet skabe et kulturhus, man ikke kunne undgå

Det er gået fra en nedlagt skole til at være 8.000 kvadratmeter fuld af aktiviteter

Furesø Avis - 07. marts 2020 kl. 11:14 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mere end 25 år er det slut. Zanne Jahn har sagt farvel til sit livsværk, Farum Kulturhus. Den nu tidligere leder af et sted, som er kendt af de fleste, der har lagt vejen forbi Farum, fortsætter dog på nedsat tid på stedet. 15 timer om ugen skal hun være der, inden hun slutter med 2020's udgang og går tilbage til at være kunstner, som hun også var det før den dag i 1994, hvor hun blev ansat som leder på fuld tid. De 15 timer kommer først og fremmest til at gå med udsmykningen af foyeren, og derudover er der et par projekter i Farum, som Zanne Jahn skal arbejde med - blandt andet et "lille løft" af skulpturparken ved Farum Hovedgade, som Zanne Jahn selv var med til at skabe i tidernes morgen. Og til jul skal hun for sidste gang stå for julescenografien, som hun har været med til at lave i mange, mange år.

"Inden jeg begyndte her, var jeg kunstner. Vi må se, hvordan det bliver, når jeg nu ikke skal være kulturhusleder længere. Men jeg er sikker på, at tingene finder sit leje. Nu er vi eksempelvis kommet godt igang med den nye café her i kulturhuset, hvor der sker spændende ting, og der er kommet nye tanker, og så glæder jeg mig til at besøge kulturhuset som gæst og kunstner og komme til arrangementerne," siger Zanne Jahn.

Vejen til sit job gik via netop kunsten. Gennem sit virke som udøvende kunstner og underviser i blandt andet tegning og keramik, kom hun ind i bestyrelsen for Farum Kulturhus. På det tidspunkt - for mange ombygninger siden siger Zanne Jahn - var kulturhuset rykket ind i den lukkede Paltholmskolen.

"Der var stadig udstoppede dyr i skabene og rustfrie stålborde i det nu nedlagte skolekøkken," fortæller Zanne Jahn.

Sammen med den tidligere og nu afdøde borgmester i Farum, Peter Brixtofte, opstod ideen om, at den tomme skole skulle være kulturhus, fortæller hun.

"Der skete det, at den her skole stod tom. Samtidig solgte kommunen så den bygning, der er Kvickly på Farum Bytorv i dag. Den bygning husede biblioteket dengang, men ved at sælge den, blev der penge til overs, så vi kunne danne kulturhuset her," siger hun.

"Det har været én stor forandring gennem alle mine år her. Farum Kulturhus er langsomt vokset sig frem til, hvad det er i dag."

I begyndelsen af kulturhusets levetid, blev der udpeget fire ligeværdige ledere. Der var en leder for biblioteket, for musikken, for pedellerne og så for kunstområdet. Sidstnævnte var Zanne Jahn.

"Vi fire kunne ikke rigtig blive enige om, hvad der skulle være her, og min egen stilling var i første omgang også en deltidsstilling. Det var slet ikke nok timer til at få det op og køre og få stedet her til at blive til det, vi gerne ville," siger hun.

"Brixtofte konkluderede også, at det ikke rigtig virkede, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være leder her på fuld tid," husker hun.

I 1996, to år inde i sin ansættelse, blev Zanne Jahn den overordnede leder af Farum Kulturhus. På det tidspunkt var der galleri, og Farum Kunstforening udstillede omkring fire gange om året, husker Zanne Jahn. Derudover var der flere foreninger, der havde fået lokaler i kulturhuset. Men der var ikke samarbejde, og folk holdt sig ifølge hende for sig selv.

"Der skete ikke særlig meget for borgerne i de år. Det var et forholdsvis dødt hus, der skulle leve. Der var ikke meget, der var rettet mod borgerne. Min tanke og ønske for det her hus har været, at det skulle blive et borgerhus, som alle havde en tilknytning til. Det skulle være sådan, at man mødte kulturen spontant. Selvom man ikke interesserer sig for musik, så møder man musikken automatisk, når man tilfældigt går forbi til en lørdagsfoyerkoncert. Man kommer måske til at sætte sig og høre lidt af det. Det samme med udstillingerne," siger Zanne Jahn.

"I begyndelsen var der ingen, der dukkede op til ferniseringerne, men nu er der fuldt hus. Du bliver på en måde tvangsindlagt til det. Hvis man går fra Farum Bytorv og over til stationen, er man på en måde nødt til at se på kunst, hvis man vil gå igennem her. Det har gjort, at vi har en kæmpe interesse lokalt for kunst. Og jeg tror også, det har en sammenhæng med, at der er så mange lokale kunstnere, som der er. Hele huset er blevet en del af byen. Man skal lige ned og se om lørdagen. I dag har vi et unikt hus," siger hun.

I tidens løb har hun blandt andet haft Niels "Noller" Olsen som kollega, der er kendt fra det grandprixvindende Brødrene Olsen. Han "kendte en masse mennesker", fortæller Zanne Jahn og fik interessante musikere på plakaten i Farum. Samtidig peger hun på, at der har været alskens forskellige slags arrangementer gennem tiden: Fra byfester til Piet Hein-udstillinger og besøg fra kunstnere fra hele verden. I de perioder, hvor budgetterne har været skåret ned, har Zanne Jahn i stedet fået aktiveret foreningerne i kommunen til at lave arrangementer i Farum Kulturhus.

"Vi kunne så tilbyde for eksempel en lydmand til deres arrangementer og tog ellers godt imod dem. De var glade, og det betød også, at der ikke var noget økonomi i det for os. Det var så at sige gratis at få de arrangementer for os. Og det gør også i dag, at vi eksempelvis har "Farverige Furesø" og masser af andre arrangementer. Det er fordi, vi har samarbejdet med foreningerne. Vi har også haft Undergrunden og musikskolen til at lægge arrangementer her. Vi har fået fyldt huset masser af gange, og der er mange, der har et forhold til Farum Kulturhus på den måde. Det er ikke bare et kommunalt hus, som vi her styrer. Det har skullet være et fælles hus for mange. Det har været vigtigt for mig. I dag har vi fint samarbejde med bibliotek, musikskole, museet og de mange andre, der er her," siger Zanne Jahn.

"Det har været vigtigt for mig at skabe et kulturhus, hvor der er rart at være, og der er en sjæl. Og folk kommer her. Der sidder rigtig mange mennesker oppe i gangstrøget med deres cola, de har været ovre og købe på bytovet. Mange kommer forbi her. Det er unikt at have så stort et kulturhus midt i det hele," siger hun.

Det 8.000 kvadratmeter store Farum Kulturhus rummer i dag immigrantmuseum, bibliotek, musikskole. biograf, Ældre Sagen og værksteder, der ifølge Zanne Jahn er "fyldt fra morgen til aften."

"De mennesker, der bruger værkstederne, bliver en del af vores kulturhus ved at arbejde her og også udstille. Det er den måde, vi driver det på, og det synes jeg er så dejligt," siger Zanne Jahn.

Furesø Kommune udpegede i februar Berit Elmark som leder af kulturområdet i hele kommunen. Hun er også konstitueret leder af Farum Kulturhus.