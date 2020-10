Workshop for familien

Der er mange figurer fra bøgernes verden, og til workshoppen 'Bog, byg og bo' på Farum Bibliotek kan børn sætte form på, hvordan netop deres yndlingsfigur bor. Børnene kan søge inspiration i bibliotekets mange bøger. Arkitekterne Julie Dufour og Charlotte Carstensen fra All About A står klar med sjove materialer og byggetips, og sætter børnene i gang med at være kreative. Arrangementet finder sted 13. oktober fra klokken 13 til 16 på Farum Bibliotek. Tilmelding foregår via furbib.dk.