Viceborgmester om udligning: Det kan være nødvendigt med skattestigning

De mørkerøde kommuner er dem, der skal betale mest i udligning til andre kommuner.

Nye tal viser, at Furesø og andre hovedstadskommuner skal betale mere i udligning end først meldt ud. Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) mener, at skattestigning kan blive løsningen for at sikre samme serviceniveau

Furesø Avis - 20. februar 2020

Først meldte Social-og indenrigsministeriet ud, hvor meget hver kommune enten får eller skal betale i udligning. I Furesøs tilfælde blev regningen på 7 millioner kroner mere til andre kommuner ud over de 325 millioner kroner, som kommunen betalte i 2019. Men nu bliver det endnu mere som Furesø og andre kommuner i hovedstadsregionen skal af med, da de tal som ministeriet havde fremlagt var misvisende. Det kom frem fredag aften, skriver Berlingske. For Gentofte bliver forskellen meget større, da kommunen skal af med 51 millioner kroner mere.

For Furesø er forskellen mere beskeden på 768.000 kroner, og det betyder, at Furesø i alt skal betale 7,8 millioner kroner mere i udligning.

Discount-service Furesø kan fremover komme til at betale op mod 25 procent af budgettet til udligning samt afvikling af Farumgælden, og derfor vil viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) ikke udelukke en skattestigning. I Furesø er kommuneskatten på 24,8 procent.

"Vi har ikke noget selvstændigt ønske om at sætte skatten op, men vi har heller ikke et ønske om at spare os til discountservice-niveau, så det kan være nødvendigt. Når vi kender det endelige resultat, må vi tage stilling til det," siger han.

Et nyt tilskud til udsatte ø-og yderkommuner giver et minus til Furesø på 3,5 millioner kroner, mens et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner betyder, at Furesø skal betale 4,4 millioner kroner mere i udligning. Der er dog også en række andre parametre, hvor Furesø i stedet modtager tilskud, men alt i alt giver det som nævnt en meromkostning på syv millioner kroner. Derudover mister Furesø fremover et tilskud på 37 millioner kroner, der skyldes en ændret opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund, men som kommunen allerede vidste, de ville miste, inden udligningsreformen blev fremlagt. Det er derfor regnet med i budgettet for 2020.

I stedet for at betale til udsatte kommuner i hovedstadsområdet mener de i Socialdemokratiet, at Furesø selv burde få tilskud som en udsat kommune. Det skyldes den store gæld fra Farum-tiden.

"Furesøs særlige udfordringer med afvikling af gælden fra før kommunesammenlægningen bør indgå i en samlet løsning - eksempelvis ved, at Furesø kommer i betragtning i forhold til den nye pulje for særligt udsatte kommuner i hovedstadsregionen," mener Preben Sandberg Pettersson.

Brev til ministeren Borgmester Ole Bondo Christensen (S) skrev et brev til social-og indenrigsminister Astrid Krag (S) efter offentliggørelsen af udligningstallene. I brevet står blandt andet, at på grund af gælden på 2,3 milliarder kroner fra Farum-tiden vil det være en alvorlig trussel mod udviklingen i Furesø, hvis den belastning øges:

"Vi vil i givet fald nærme os en situation, hvor 25 pct. af kommunens samlede budget går til udligning og gældsafvikling. Det vil vi ikke kunne håndtere uden meget alvorlige serviceforringelser. Vi anmoder derfor om, at regeringen har disse udfordringer for øje, og at der findes en løsning, som sikrer en bæredygtig økonomi også i Furesø," står der.

Andre kommuner Forhandlingerne om udligningsreformen er i fuld gang på Christiansborg, og i en kommune som Rudersdal har borgmester Jens Ive (V) meldt ud til både Jyllands-Posten og Berlingske, at han ikke kan se andre alternativer end at sætte skatten op. Kommuneskatten er i Rudersdal på 22,8 procent. Også i Solrød Kommune har borgmester Niels Hörup (V) tanker om at sætte skatten op. Kommunen skal med reformen aflevere 35 millioner kroner ekstra i udligning.

"Vi taler om et provenu på cirka 0,7 skatteprocentpoint, og det er så stort et beløb, at det kan man bare ikke tage ud af driften eller sige, at vi effektiviserer. Vi er jo en af de kommuner, som har været meget optagede af i mange år at gøre tingene bedst og billigt," siger han til Berlingske.