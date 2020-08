De løse sten kommer til at forsvinde, siger kommunens vejchef. Foto: Jens Berg Thomsen

Vejchef: Ærgerlig kritik

Vejchef Dorrit Gundsturp fra Furesø Kommune er med egne ord "lidt ærgerlig" over den kritik, som Mads Melchiorsen fra Farum kommer med om byens nye cykelpark, Krogvadparken.

"Det er ikke helt rigtig, at alle kommer til skade," siger hun, der har hørt om stor begejstring fra flere - endda udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S), der har haft sit eget barnebarn med på banen og har udtrykt begejstring over for vejchefen.