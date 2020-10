Vejarbejde på Hillerødmotorvejen

"Kør venligst forsigtig ved broarbejdet. Mens arbejderne er i gang på oversiden, er hastigheden på strækningen nedsat til 80 kilometer i timen. Sikkerheden skal være i top for både arbejderne og trafikanterne. Derfor sætter vi hastigheden ned omkring vores vejarbejder og beder trafikanterne om at respektere den. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, trafikanterne må opleve som følge af vejarbejdet, og arbejder for at blive færdig hurtigst muligt," skriver Vejdirektoratet og henviser til www.trafikinfo.dk. jbt