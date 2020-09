Værløseborger udgiver bog om sin præstegårdsbarndom

Efter studentereksamen i 1974 flyttede Birgitte Bruun Wolter til København for at læse historie og europæisk etnologi. Hun boede i studietiden på Den Treschowske Stiftelse på Christianshavn, endog med udsigt til stiftelsens have. I 1978 flyttede hun og hendes mand til Ryparken med grønne plæner mellem blokkene og Ryvangen tæt på. Herefter savnede hun egen have; så turen gik først til Herlev; men stilhed, en større have og grønne omgivelser trak i forfatteren, der var vokset på landet med en stor have og med udsigt til marker og skov. Således blev Værløse et naturligt valg, og en undløser havnede dermed i en anden -løse, nemlig i Værløse.