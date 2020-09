Det bliver stadig muligt at købe vin i butikken på bymidten, selvom der kommer ny ejer. Genrefoto: Jens Berg Thomsen

Værløse Vinhandel får ny ejer og skifter navn

Værløse Vinhandel er overtaget af Sarabjit Nijjar, der blandt andet udvider butikken med italiensk is

Furesø Avis - 03. september 2020 kl. 09:59 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år har Værløse Vinhandel været en kendt butik i gadebilledet på Værløse Bymidte. Men vinhandelen har nu skiftet hænder og er blevet overtaget af Sarabjit Singh Nijjar.

Han har i forvejen Bymidten Rens, som han har drevet de seneste 14 år, men nu var tiden moden til endnu en butik i Værløse. Sarabjit Singh Nijjar, der går under navnet Saba, glæder sig til at åbne på bymidten. Butikken, der ligger i nr. 38, skifter samtidig navn til 'CHOICE chokolade vin is & specialiteter'.

"Jeg har valgt at overtage min butik nummer to i Værløse Bymidte, da jeg har haft meget god erfaring med mine kunder. Jeg købte renseriet sommer 2006, og det gik nogenlunde okay. Men i dag har jeg, på grund af mine gode kunder, der har støttet Bymidten Rens, fået meget succes. Og med min nye butik, CHOICE chokolade vin is & specialiteter, forventer jeg, at det vil gå lige sådan. Jeg ser frem til at give mine kunder en rigtig god service, og jeg håber, at de vil have glæde af, hvad jeg har at tilbyde dem," siger han.

Italiensk is Han kendte i forvejen ejeren af Værløse Vinhandel, fortæller hans hustru Nina Nijjar, som også er med i det nye butikseventyr.

"Bjarne (Bjarne Andersen red.) er en ældre herre, som gerne ville af med vinhandelen, og vi har kendt ham gennem nogle år. Da vi hørte, at butikken var til salg, var vi ikke i tvivl. Lige nu er den tom, og vi er ved at lave den om. Vi regner med at kunne åbne til oktober," siger Nina Nijjar.

Nina Nijjar fortæller, at de vil køre butikken videre som vinhandel, men de kommer også med nye idéer som for eksempel salg af italiensk is.

"Der er ikke scoop is i Værløse, og det tror vi, vil gøre sig godt især i sommerperioden, men vi vil have is hele året. Kunderne er glade for specialvin og vi vil derfor køre nogle af Bjarnes idéer videre, men vi vil også have andre ting som for eksempel Frellsen chokolade, da vi synes, at der mangler en butik med specialchokolade. Vi vil også have specialkaffe, som er noget min mand går meget op i," siger hun.

Glade for Værløse Parret bor privat i Ølstykke, men på grund af renseriet på Værløse Bymidte, kender de i forvejen mange af de potentielle kunder. Renseriet fortsætter dog som hidtil.

"Vi er meget glade for området og for kunderne. Jeg tænker, at det bliver lidt nemmere at starte butikken op end renseriet, for der var forskellige krav fra Miljøstyrelsen, vi skulle leve op til og på et renseri, er der mange forskellige ting, man skal kunne. Men der bliver stadig behov for god service og vejledning og for at kunne fortælle om vinen til kunderne," siger Nina Nijjar.