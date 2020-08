Send til din ven. X Artiklen: Værløse Gymnastik tager hul på sæsonen: Åbent hus i springhallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værløse Gymnastik tager hul på sæsonen: Åbent hus i springhallen

Furesø Avis - 25. august 2020 kl. 06:38

Lørdag 29. august tager Værløse Gymnastik hul på den nye sæson, når der afholdes åbent hus i springhallen, hvor alle børn og unge kan komme og springe og måske få en snak med instruktørerne om, hvilket hold der er det helt rigtige i den kommende sæson.

Arrangementet afholdes af to omgange fra klokken 9.45 til 11.15 for de seks- til niårige og fra klokken 11.30 til 13.30 for børn og unge mellem 10 og 14 år.

"Tilmelding på foreningens hjemmeside under Events er nødvendig, så vi er sikre på, at vi kan overholde alle anbefalinger om antallet af deltagere til arrangementer grundet Corona," udtaler næstformand Kate Nielsen, der tilføjer, det er vigtigt, at deltagerne er der i begyndelse af hvert arrangement, så alle får hørt gennemgangen af de regler, der skal overholdes ved benyttelsen af springhallen.

Anderledes end andre år "Selvom det bliver et anderledes åbent hus-arrangement end tidligere, håber vi stadig på, at mange vil lægge vejen forbi. Vores camps i sommerferien i samarbejde med både kommunen og DGI har i hvert fald vist os, at vi uden problemer kan håndtere Corona-anbefalingerne, og uden det har konsekvenser for undervisningen," siger Gitte Dahl, der er formand for Værløse Gymnastik.

Tilmelding til både åbent hus-arrangementerne finder sted på www.v-gym.dk.

