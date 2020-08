Værløse Gymnastik holder seniordag med dans

Formand for Værløse Gymnastik, Gitte Dahl, fortæller, coronasituationen ikke har ramt foreningen så hårdt, og de har derfor ikke haft brug for at søge hjælpepakker. Foreningen har normalt omkring 1200 medlemmer, hvoraf de fleste er børn og unge op til 25 år, mens der er op til 200 seniorer. Gitte Dahl kan dog godt mærke, at tilmeldingen til den nye sæson går lidt langsommere hos de ældre end hos børn og unge.

"De kan være, at de er lidt mere nervøse for at komme ud, da de er mere sårbare. Men vi synes, at vi gør noget for at få den aldersgruppe med også, for der er mange, der sidder hjemme og er ensomme. Det er også derfor, at vi holder seniordag med Elisabeth Dalsgaard," siger Gitte Dahl. lmv