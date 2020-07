Artiklen: Værløse Gymnastik glæder sig over donationer fra fonde

Værløse Gymnastik glæder sig over donationer fra fonde

Derudover har Værløse Gymnastik igen i år modtaget en donation fra DGI og DIF's foreningspulje, som skal bruges til en lufttilløbsbane til springhallen i Søndersøhallen samt en nedspringsfoldemåtte og en flikflak-træner til den gamle gymnastiksal i Søndersøhallen. Redskaberne forventes at være klar inden sæsonstart.

I Værløse Gymnastik har de også bestilt en ny airtrack til Søndersøhallen, og forhåbningen er, at de nye redskaber kan hjælpe med at tiltrække og fastholde gymnaster og instruktører. Værløse Gymnastik har over 600 børn og unge i foreningen i aldersgruppen op til 25 år.