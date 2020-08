Værløse Bymidte holder ikke aftenåbent som planlagt den 3. september, men der er andre ideer på vej, siger centerkonsulenten. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Værløse Bymidte dropper aftenåbent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værløse Bymidte dropper aftenåbent

Værløse Bymidte vil ikke afholde aftenåbent og satser i stedet på mindre tiltag hen over efteråret

Furesø Avis - 13. august 2020 kl. 06:53 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 3. september skulle et af de traditionelle aftenåbentarrangementer have rullet hen over Værløse Bymidte, men risikoen for coronasmitte sætter en stopper for tiltaget her i efteråret. Det fortæller centerkonsulent Kim Andersen til Furesø Avis.

"Usikkerheden omkring covid-19 og hvad der sker med forsamlingsforbuddet gør, at vi har valgt at droppe det," siger Kim Andersen.

"Selvfølgelig er vi ærgerlige, for det plejer at være lidt af en folkefest med aftenåbent her på Bymidten. Der plejer at være rigtig mange, men vi kan ikke garantere, at hvis vi holder en koncert, at der så er flere end 100 personer," siger han.

"Vi har trukket den så langt, som vi kunne, men vi tør ikke tage chancen," siger han.

Selvom aftenåbent altså ikke bliver til noget, er der stadig liv i Værløse Bymidte, og der er tiltag i gang - og flere er på vej, siger centerkonsulenten.

"Vi har musik hver lørdag, hvor folk kan nyde lidt toner, mens de køber ind, og der er stadig mulighed for at holde afstand, mens man lytter. På lørdag kommer der et glimrende jazzband," siger Kim Andersen.

"Der er også andre ideer og tanker på vej om, hvad vi kan gøre her i efteråret, og butikkerne er selvfølgelig stadig åbne. Det er også en mulighed, at aftenåbent bliver holdt her i eftråret i en anderledes form," siger han.

Musikken på lørdag er fra klokken 11.