Værløse Biograf lukker ned: Det ville være forkert andet

Værløse Biograf hører ikke under Furesø Kommune, og kan derfor selv bestemme om, de vil lukke ned i 14 dage

12. marts 2020

Torsdag eftermiddag meldte Furesø Kommune ud, at alle kultur-og idrætsinstitutioner lukker ned for at mindske spredning af coronavirus. Det betyder, at blandt andet Galaksen aflyser forestillinger og at Farum Kulturhus og bibliotekerne lukker ned de næste 14 dage. Værløse Biograf hører dog ikke under kommunen, men forpagter Tine Kirkeballe har alligevel valgt at lukke biografen ned til og med den 27. marts.

"Det ville være helt forkert, hvis vi ikke lukkede ned. Vi må prøve at hjælpe landet med at få styr på det. Danske Biografer opfordrer til, at man lukker ned, så det har vi fulgt. Men jeg kan se, at flere biografer stadig har åbent," siger hun.

Kan hente mad fra café Den sidste forestilling var derfor onsdag aften, og allerede inden kunne de i Værløse Biograf mærke, at folk havde mindre lyst til at gå ud.

"Der har været langt færre de sidste 14 dage, end der plejer. Folk er blevet mere påpasselige. Siden lørdag har vi kun solgt hvert andet sæde," siger Tine Kirkeballe.

Biografens café har dog været åbent torsdag, men det bliver nu kun muligt at hente mad med hjem i stedet for at sidde i caféen.

"Jeg har blandt andet fulgt med på Statens Serum Institut for at se, om vi skal lukke caféen helt ned. Man kan stadig hente take-away for én ting er at hente mad hernede, en anden er at sidde her. Vi må gøre, hvad vi kan for ikke at sprede smitten. Der er ingen af os, der har prøvet noget magen til," siger hun.