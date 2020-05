Værløse Bio gør klar til genåbning: Det bliver med nye film

"Det største problem er, at vi downloader filmene fra en udenlandsk distributør, og de kan ikke levere de samme film til 100 biografer på én gang. Vi har fået at vide, at de ikke kan levere til så mange biografer før 8. juni, så jeg ved det simpelthen ikke. Jeg følger det, mine kolleger gør, da vi ønsker en fælles åbning for alle biografer," sagde hun fredag.

Efter folketingspartiernes ledere onsdag blev enige om at fremrykke genåbningen, er det nu blevet muligt at åbne landets biografer. Det vækker glæde hos Værløse Bio og Café, men helt enkelt er det ikke blot at åbne op igen, fortæller forpagter Tine Kirkeballe. Hun afventede fredag et møde i brancheforeningen 'Danske Biografer'.

Med de nye retningslinjer skal der være mindst ét sæde imellem biografgængere, der ikke kender hinanden. Det fremgår af retningslinjerne fra Kulturministeriet. Derudover skal der være mindst to kvadratmeter per biografgæst.

"Vi ville ikke genåbne med gamle film, så de er nye, på nær 'Pelle Haleløs', der kun havde nået at køre en uge, før vi lukkede ned, så den får lov til at køre i 14 dage," fortæller Tine Kirkeballe.

Nu er det dog blevet besluttet at genåbne biografen den 4. juni. Det bliver med filmene 'Little Women' og 'Dark Waters. Derudover vil der også være børnefilmen 'Pelle Haleløs'.

Stamgæster er tilbage

Billetsystemet sikrer, at det kun er muligt at reservere hver andet sæde, med mindre at billetterne bliver købt sammen.

"Jeg plejer at spille to forestillinger om dagen, men nu hvor der ikke kan være så mange i salene, regner jeg med at have tre forestillinger om dagen," siger Tine Kirkeballe.

Det betyder gengæld meget, at caféen har kunne holde åbent siden sidste mandag, som især kommer de ældre borgere til gavn. Det betyder også, at medarbejderne fra caféen er kommet tilbage på arbejde.

"Langt de fleste gæster sidder udenfor, og der er ekstra mellemrum mellem bordene. Der er især mange enlige ældre, der kommer i caféen for det sociale, og de er glade for, at der er åbent igen," siger hun.

Biografen har fået del i statens hjælpepakker, som har været en vigtig håndsrækning.

"Det har selvfølgelig betydet økonomisk nedgang at har haft lukket, og hvis vi ikke havde fået hjælpepakker, havde vi måtte fristille medarbejdere," siger Tine Kirkeballe.