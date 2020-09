Tine Kirkeballe håber, at der snart er flere amerikanske titler på vej. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Værløse Bio er ramt af amerikansk nedlukning: Vi mangler film fra USA

I USA er biograferne stadig lukket og premierefilm bliver derfor holdt tilbage. Det kan mærkes helt til Værløse

Furesø Avis - 21. september 2020

Der har nu været åbent i Værløse Biograf & Café i flere måneder, men alt er langt fra som før. For biograferne i USA er stadig lukket på grund af corona-restriktionerne, og det kan mærkes, da de amerikanske film bliver tilbageholdt, indtil de kan vises i USA.

"Det betyder meget, at vi mangler en masse titler. De amerikanske filmproducenter er bange for at sende filmene ud i Europa, fordi de frygter at miste det amerikanske publikum, som er det største. Derfor mangler vi stadig den sidste forestilling om aftenen, som plejer at være en amerikansk film," siger forpagter Tine Kirkeballe.

Mange danske film Samtidig har Disney også åbnet deres egen streamingtjeneste Disney+, som betyder, at nyproduceret indhold får premiere direkte på kanalen i stedet for i biograferne. Derudover står filmproduktionen i USA mange steder stille på grund af corona-nedlukningen.

"Vi bliver alle hårdt ramt, men Nordisk Film biograferne har Egmont Fonden i ryggen. Jeg bliver derfor hårdere ramt. Til gengæld er vi heldige ved kun at have to sale, tænk på dem der har fem eller ti sale, de skal fylde," siger Tine Kirkeballe.

Hun glæder sig dog over, at der er mange danske film på vej, som kan dække tabet over de amerikanske film i løbet af efteråret. Det gælder blandt andet Thomas Vinterbergs film 'Druk' med Mads Mikkelsen på rollelisten. Og onsdag var der udsolgt til en forpremiere på 'Madklubben', der handler om tre kvinder, der har kendt hinanden siden skoletiden.

"Vi er heldige med, at de i Danmark har været produktive, og de danske film går godt," siger Tine Kirkeballe.

En tredjedel af sæderne er corona-spærret, og der er derfor 80 pladser tilbage i salene. Både biografen og caféen er dog fint besøgt, fortæller Tine Kirkeballe, som nu må klare sig uden hjælpepakke fra staten.

"Vi er ok besøgt af især vores 40+ publikum. Men det ville hjælpe, hvis der kom nogle flere titler," siger hun.