Urtesafari ved Søndersø

"Naturens spisekammer er rigtig meget oppe i tiden, og turen omkring Søndersø byder på overraskende mange spiselige planter. Her er både bærbuske og frugttræer og et hav af mere eller mindre kendte spiselige urter. Men mange er usikre på, hvilke planter, der er spiselige, og hvilke der ikke er. Det kan også være en barriere, at man ikke altid ved, hvad planterne kan bruges til i køkkenet. Og det er hele formålet med Urtesafari - at skabe tryghed ift. at smage på naturen og ikke mindst at give enkle tips og tricks til brugen af dem," siger de to i en pressemeddelelse.