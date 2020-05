Se billedserie De unge kunne vinde forskellige præmier og formåede at holde koncentrationen hele aftenen. Foto: Anne-Mette Munch Olsen

Unge mødtes til digital bankoaften: Der skulle ske noget andet

Mens Ungehuset i Furesø er lukket ned på grund af corona, forsøger kommunens ungekoordinator at samle de unge virtuelt. Første forsøg blev en digital bankoaften

Mens de yngste er tilbage i skolen, er de ældste folkeskoleelever og mange gymnasieelever som bekendt stadig henvist til fjernundervisning. Hos Ungehuset i Furesø har de også været nødt til at aflyse planlagte arrangementer, og blandt andet er et ølbrygningsprojekt nu på stand by.

Derfor fik ungekoordinator, Anne-Mette Munch Olsen, idéen til et spil digital banko, som 11 medlemmer af Furesø Ungepanel onsdag deltog i. De unge mødtes om aftenen på Zoom, og præmierne bestod blandt andet af gavekort til H&M og JustEat. På Zoom kan skærmen deles, og de kunne derfor alle se, hvilke numre, der blev trukket, og forinden havde de fået tilsendt fire bankoplader, som de kunne downloade. Furesø Ungepanel har 24 medlemmer, så det var næsten halvdelen, der var med til digital banko.

"Mange af de unge sidder lige nu derhjemme og keder sig. De savner deres venner og er trætte af mor og far - nedlukningen har lange udsigter, og det kan være vanskeligt at bevare håbet, når man allerede nu føler sig ensom og måske oven i købet deprimeret. Derfor mente jeg, at der skulle ske noget andet," siger Anne-Mette Munch Olsen.

Først skeptiske Det er hendes ingeniøruddannede lillebror, Rasmus Munch Olsen, der har skabt det digitale bankospil, og som oprindeligt var designet som et drukspil, men som nu er lavet om til en mere børnevenlig version. De unge spændte aldersmæssig fra 13-21 år, og Anne-Mette Munch Olsen er imponeret over, at de stadig kunne hygge sig sammen trods aldersforskellen.

"Det var en super god aften. Først var de unge lidt skeptiske over at skulle til en digital bankoaften og syntes, at det lød lidt taber-agtigt, men de gik begejstret derfra. Det handler om at få skabt et fællesskab på trods af de triste omstændighederne," siger hun.

Hun er derfor ved at planlægge flere digitale aftener, og næste onsdag skal de unge dyste mod hinanden i en række skøre opgaver i spillet 'Stormester', som er kendt fra TV2. Anne-Mette Munch Olsen håber, at de unge vil tage spillene med til deres vennekreds, så de også kan få glæde af det. Hun glæder sig dog mest til, at de unge igen kan mødes fysisk i Ungehuset.

"De unge savner Ungehuset, og det vil betyde virkelig meget, hvis de snart kan komme tilbage. Det er svært at skabe de samme rammer digitalt," siger hun.