Unge kunstnere fik gave og hilsen fra dronningen

Anledningen var, at de har lavet et flot maleri til majestætens 80 års fødselsdag. Hun har modtaget i alt 98 malerier til sin fødselsdag skabt af 3. klasses elever fra alle landets kommuner. I billedet har de lavet dronningen med hendes kendetegn, og i hendes magueritbroche ses kommunens bytegn.

hæder To unge kunstnere fra Søndersøskolen begyndte torsdag morgen med en tur på rådhuset, hvor de besøgte borgmester Ole Bondo Christensen (S). Pipaluk og Liva, der går i tredje klasse, fik overrakt en kongelig hilsen fra Dronning Magrethe sammen med to små fine gaver fra Kongehuset.

"En hjertelig tak for Furesø Kommunes bidrag til kommunernes fælles gave i anledning af min 80-års fødselsdag. Det er mit håb, at De vil være behjælpelig med at overbringe de vedlagte gaver til de unge kunstnere bag det fine maleri. Det var en stor oplevelse at se resultatet af alle børnenes kunstneriske udfoldelser ved ferniseringen på Christiansborg Slot, der grundet omstændighederne desværre kun blev muligt med få børn til stede," står der i brevet.