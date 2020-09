Unge kan blive komponister

"Hele hemmeligheden bag et stykke godt musik er, at man ved, hvordan man komponerer og opbygger et godt nummer. Og det skal jeg i gang med sammen med en række unge fra Furesø. Jeg vil undervise og tage udgangspunkt i programmet 'Ableton live'. Hver gang jeg ser et motiveret ungt menneske, glæder jeg mig til at dele ud af min viden og erfaring," fortælle Peter Cayuga.