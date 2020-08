Unge alene i vildmarken - sammen

"Vores hold af unge mennesker skal ud i naturen og få solid erfaring med den. De skal have rygsækken fyldt op med viden og kompetencer til at være i naturen omkring os. Der skal summe af bål, og skoven skal være som et spisekammer. Vi skal fiske gedder i søen og bygge og snitte," siger Magnus Wahl, der er uddannet skolelærer og friluftsvejleder og brænder for at undervise og for at være i naturen.