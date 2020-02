Se billedserie Fem hold fra Farum deltog i første runde DM for Grand Prix-gymnaster i Greve, hvor man opnåede flere topplaceringer. Pressefoto

Unge Farum-gymnaster bød på mange flotte præstationer

I weekenden 1.-2. februar var gymnasterne i aktion på både hjemme- og udebane

Furesø Avis - 18. februar 2020 kl. 17:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

gymnastik 1.-2. februar var en travl weekend for mange unge gymnaster og frivillige i Farum Gymnastikforening, både på hjemmebanen i Farum Arena, hvor der blev holdt SM for TeamGym minigymnaster, i Lillerød, hvor sjipperne var til SM, og i Greve, hvor Grand Prix Rytmegymnasterne var til 1. Runde af DM.

Med mere end 1.400 medlemmer er Farum Gymnastikforening en af de største i Furesø Kommune. 80 procent af medlemmerne - det vil sige mere end 1.100 - går til gymnastik 1-2 gange om ugen for at træne og have det sjovt, og 20 procent går også til konkurrencer.

Det blev til mange flotte præstationer af de knap 900 gymnaster og trænere, der var mødt op til en spændende weekend med mange hold på gulvet i Farum Arena.

To af mini TeamGymholdene fra Farum kvalificerede sig som håbet til Danmarksserien og to hold til Talentrækken. Pigerne, der er i alderen 10-13 år, gjorde det superflot, men det rakte ikke til medaljer i denne omgang, rapporterer gymnastikforeningen i en pressemeddelelse.

Hjem med medaljer

Det gjorde det til gengæld i Lillerød, hvor der blev holdt SM i Rope Skipping, hvor Farum Gymnastikforening var repræsenteret i to rækker. Der var ét hold i de internationale rækker samt tre hold i begynderrækkerne.

I de internationale rækker bliver der konkurreret mod de bedste sjipperer i Danmark, hvor verdensmesteren, som også er fra Danmark, også stiller op i denne række. Så her kan de unge måle sig mod den absolutte top inden for sjipning.

Farum Gymnastikforening kom hjem fra stævnet i Lillerød med en guld, to sølv samt en bronzemedalje, så det var glade trænere og sjippere, der nu kan kigge tilbage på en lang men spændene weekend i Lillerød.

I Greve var der DM første runde for Grand Prix-gymnaster. Her havde Farum Gymnastikforening fem hold med - med Team Enya som en klar ener. Her opnåede man førsteplads, andenplads, tredjeplads, femteplads og til sidst syvendeplads.

"Alle holdene viste en fabelagtig indsats, stor teamspirit, hvor alle heppede på hinanden, og hele Grand Prix Danmark kender til Farum Gymnastikforening," skriver foreningen i pressemeddelelsen.

Gymnastikhold for alle

I Farum Gymnastikforening er der børnegymnastik, springhold, parkour, coretræning for voksne og vi har i denne weekend åbnet op for tilmelding til alle vores spændende forårshold. Hvis du drømmer om at gå til gymnastik, så har du muligheden for at tilmelde dig et af vores hold allerede i dag.

"Vores formål er at virke for, at så mange som muligt uanset fysiske og sociale forudsætninger gøres interesseret i og får mulighed for at dyrke gymnastik, lege og bevæge sig i samvær med andre", siger bestyrelsesmedlem i Farum Gymnastikforening Gregers Bisgaard i pressemeddelelsen.

Ekstra tiltag for drenge

Farum Gymnastikforening laver desuden et ekstra tiltag for drenge, som har mulighed for at komme og blive introduceret til springgymnastik og TeamGym 29. februar kl. 10-12 i springhallen. Der er allerede mere end 45 drenge tilmeldte, og det kræver tilmelding, så man er sikre på at have nok instruktører. jesl