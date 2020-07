Ungdomsspillere kom på sund bordtennislejr i Farum

Det var med håndsprit på samtlige bordtennisborde, da Furesø Bordtennis Klub for nyligt afholdte en tiltrængt sommerlejr for ungdomsspillerne. Klubben havde udpeget en corona-ansvarlig til at sørge for, at alle retningslinjer blev overholdt, da lejren løb af stablen i og udenfor Farum Arena.